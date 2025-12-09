Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından evine döndükten sonra rahatsızlandı ve hekimlerine başvurdu.

Açıklamada, doktorların yaptığı kontroller sonucunda, Başbakan Ünal Üstel’in daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edildiği ve hekimleri tarafından küçük bir operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Operasyon başarıyla tamamlanmıştır ve Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu stabildir. Herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bir bulgu bulunmamaktadır.

Başbakan'ımızın bugün taburcu edilmesi ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi öngörülmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama vesilesiyle gösterilen ilgi ve iyi dilekler için teşekkür eder; tüm halkımıza saygıyla duyururuz.”