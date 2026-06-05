Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 1-4 Haziran tarihlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’nda yapılan pestisit analizleri, Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde analizi yapılan 19 numunenin 18’i temiz çıktı. Bir numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. SVS Tic. Ltd.’e ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün imha edildi.

Yerli ürünlerde ise analizi yapılan 23 numunenin 16’sı temiz çıktı. Bir numunede limit üstü, 6 numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tatlısu’da üretim yapan Aşır Çetin’e ait fasulyede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün imha edildi. Tatlısu’da üretim yapan Mahmut Begeç’e ait kapya biberde ve Mağusa’da üretim yapan Ümmü Deniz’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünler imha edildi.

Doğancı’da üretim yapan Mustafa Eser’e ait nektarinde tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstü çıkması nedeniyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Tatlısu’da üretim yapan Cemile Çil’e ait çarli biber, yeşil acı biber ve dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünler imha edildi.