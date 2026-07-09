Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde ilk kalp damar cerrahisi ameliyatının başarıyla yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Gazimmağusa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ilk kalp damar cerrahisi ameliyatının ardından hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını vurguladı.

Bakan Dinçyürek, "Bugün Mağusa Devlet Hastanesi ve bölge halkı için önemli bir gün. Yakın tarihte kardiyoloji servisimizde anjiyo işlemlerine başladık ve bugün itibarıyla 110 vaka başarıyla tamamlandı. Dün ise Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki ilk kalp damar cerrahisi ameliyatı, periferik damar hastalıklarıyla ilgili ameliyat başarıyla gerçekleşti." dedi.

"Adım adım kalp cerrahisindeki tüm ameliyatlar Mağusa Hastanesi'nde sırasıyla hayata geçecek”

Ameliyatın ardından hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Dinçyürek, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti. Dinçyürek, söz konusu ameliyatların Kıbrıs’ta uzun yıllardır başarıyla uygulandığını ifade ederek, hastanın bu operasyonun ilgili hastanede gerçekleştirilen ilk vakası olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, ameliyat olan hastanın ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk nedeniyle başarılı bir organizasyonla Mağusa Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini belirterek, gördüğü sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mağusa Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi alanındaki hizmetlerin aşamalı olarak genişletileceğini kaydeden Dinçyürek, "Adım adım kalp cerrahisindeki tüm ameliyatlar Mağusa Hastanesi'nde sırasıyla hayata geçecek. Şimdiden bütün ekibe teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Arıbuka: “Umarım yakın zamanda daha büyük başarılara ve hizmetlere imza atacağız”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Mehmet Arıkbuka da hastanede damar tıkanıklığı bulunan bir hastaya femoral popliteal bypass ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Arıkbuka, "Hastanemizde, Mağusa Devlet Hastanesi'nde damar tıkanıklığı olan bir hastamıza femoral popliteal bypass ameliyatı dediğimiz, suni damar ve kendi damarı kullanılarak gerçekleştirilen başarılı bir operasyon yapıldı. Buradaki arkadaşlarımızın da katılımıyla güzel bir ameliyat gerçekleşti. Umarım yakın zamanda daha büyük başarılara ve hizmetlere imza atacağız." dedi.

Dr. Arıkbuka, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'e, hastane yönetimine ve ameliyat ekibine teşekkür ederek, Mağusa Devlet Hastanesi'nin gelişimini sürdüren bir sağlık kurumu olduğunu ifade etti.