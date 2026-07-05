Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, temasları kapsamında Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve somut adımlar atılması konusunda karşılıklı irade ortaya konuldu.

Sağlık sektörünün tüm alanlarını kapsayacak yeni iş birliği fırsatlarının ele alındığı görüşmede, bu alanlarda somut projeler geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi.

Taraflar, sağlık turizmi olmak üzere sağlık hizmetleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ve iş birliği konularında ortak hareket edilmesi yönünde görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek ortak eylem planı ve yol haritasının hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Dinçyürek’in heyetinde UBP Genel Sekreteri ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da yer alıyor.

Sağlık Bakanı Dinçyürek’e temasları sırasında KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Bakü Temsilciliği 3’üncü Sekreteri Görkem Reis eşlik ediyor.