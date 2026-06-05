Girne Üniversitesi, akademik yayıncılığın gelişimine katkı sağlamak ve bilimsel iletişim süreçlerinde kalite kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Editörler Buluşması II” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde; Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM), Near East Research Innovation and Technology Area (NERITA) ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TAGEM) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, akademik dergi editörlerini, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirdi.

İlk kez Nisan ayında Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Editörler Buluşması”nın devamı niteliğinde düzenlenen etkinlikte, akademik yayıncılığın değişen dinamikleri, dijital dönüşümün editörlük süreçlerine etkileri, uluslararası yayıncılık standartları ve yapay zeka destekli akademik yazım uygulamaları ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Dergi Editörleri Çalıştay Oturumu”nda ise farklı üniversite ve kurumlardan editörler bir araya gelerek akademik yayıncılığın karşı karşıya olduğu sorunları, çözüm önerilerini ve geleceğe yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Çalıştay boyunca dergi yönetimi, yayın kalitesinin artırılması, uluslararası görünürlüğün güçlendirilmesi, etik standartların korunması ve dijital yayıncılık uygulamalarının geliştirilmesi gibi konular öne çıktı.

Etkinliğin açılış konuşmaları, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ile DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Zehra Altınay, Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Uzm. Öğr. Gör. Murat Cem Acaralp üstlendi.

Akademik yayıncılığın güncel gündemi uzman isimlerle değerlendirildi...

Gün boyunca devam eden etkinlikte, Doğu Akdeniz Üniversitesi Baş Editörü Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, “Bilimsel Yayınlarda Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumunda uluslararası akademik yayıncılıkta öne çıkan eğilimleri, indeksleme süreçlerini ve bilimsel görünürlüğü artırmaya yönelik güncel uygulamaları değerlendirdi. Girne Üniversitesi Baş Editörü Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ise “Dijital Dönüşümün Editörlüğe Etkisi: Yeni Nesil Konferans ve Dergi Modelleri” başlıklı sunumunda, teknolojik gelişmelerin akademik yayıncılık üzerindeki etkilerine odaklanarak dijitalleşen editörlük süreçlerine ilişkin deneyim ve görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte söz alan Girne Üniversitesi Baş Editörlerinden Prof. Dr. Akbar Abbasi, “Uluslararası Dergi Başvurularında Yazarların Sık Yaptığı Hatalar” başlıklı konuşmasında, araştırmacıların yayın süreçlerinde karşılaştıkları yaygın sorunlara dikkat çekti. Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl ise “Zor Kararlar, Zor Yazarlar: Editör–Yazar İletişiminde Profesyonellik” başlıklı sunumunda, editörlük süreçlerinde yaşanan iletişim zorluklarını ele alarak profesyonel yaklaşımın önemini vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dux, “Akademik Yazımda Yapay Zeka Asistanlığı: Etik ve Etkili Kullanım” başlıklı sunumunda ise yapay zeka araçlarının akademik yazım süreçlerinde kullanım alanlarını, etik sınırlarını ve iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı. Sunumun ardından gerçekleştirilen interaktif oturumda katılımcılar, cep telefonlarıyla QR kodları okutarak Prof. Dr. Dux’a sorularını iletti ve merak ettikleri konular hakkında doğrudan yanıt alma fırsatı buldu.

Prof. Dr. Gökmen Dağlı: “Akademik dergilerimiz bilimsel üretimin görünürlüğünü artıran önemli platformlardır.”

Konuşmasında akademik yayıncılığın üniversitelerin araştırma kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, bilimsel bilginin uluslararası düzeyde görünür kılınmasında akademik dergilerin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Girne Üniversitesi bünyesinde yayın hayatını sürdüren iki akademik derginin bilimsel üretime katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Dağlı, bu yayınların niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Sezer Kanbul: “Editörler Buluşması’nı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.”

İlk buluşmada oluşan akademik etkileşimin ikinci etkinlikle daha da güçlendiğini belirten DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul, etkinliğin sürdürüleceğinin altını çizdi. Bir sonraki etkinlikte özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerine odaklanmayı planladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kanbul, “Bilimsel yayın süreçlerinde en fazla deneyim ve desteğe ihtiyaç duyan gruplardan biri lisansüstü öğrencilerimizdir. Üçüncü buluşmada yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize söz vererek, makale hazırlama, dergi seçimi, hakem süreçleri, revizyonlar ve yayın aşamalarında karşılaştıkları zorlukları doğrudan paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.