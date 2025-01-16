Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda 1.tur karşılaşmaları 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak.
Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur programı belli oldu.
Program şöyle;
18 Ocak 2025, Cumartesi
13.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-MH Yılmazköy
13.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Çetinkaya
13.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı A.Yeşilova-Mormenekşe
13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Göçmenköy-K.Kaymaklı
13.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Doğan T.Birliği
13.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Cihangir
13.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-S.Geçitkale
13.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-A.Kozanköy
19 Ocak 2025, Pazar
13.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Binatlı
13.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Gönyeli
13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Hamitköy-CB Gençlik Gücü
13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-DND Gençler Birliği
13.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Lefke
13.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Yenicami
13.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-N.Dipkarpaz
13.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı M.Değirmenlik-Türk Ocağı