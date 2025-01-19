Mesarya-S.Geçitkale : 6 – 2

Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2 – 2 (Pen. 6 - 4)

Esentepe-MH Yılmazköy: 1 -1 (UZT.2 – 1 )

Karşıyaka-A.Kozanköy: 0 – 2

A.Yeşilova-Mormenekşe:3 – 1

Yalova-Çetinkaya: 0 – 5

Maraş-Cihangir: 0 – 5

Çanakkale-Doğan T.Birliği:0 – 6

Mağusa T.Gücü-Binatlı: 6 – 0

M.Değirmenlik-Türk Ocağı: 3 – 3 (Pen. 7 – 5)

TH Dumlupınar-N.Dipkarpaz: 3 – 0

Lapta-Lefke: 2 – 4

Hamitköy-CB Gençlik Gücü: 2 – 3

Yeniboğaziçi-Gönyeli: 4 – 4 (Pen. 9 - 10)

Düzkaya-DND Gençler Birliği: 6 – 2

Göçmen, penaltılarla Kaymaklı’yı devirdi Göçmen, penaltılarla Kaymaklı’yı devirdi

Vadili-Yenicami: 1 – 2