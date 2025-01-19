Mesarya-S.Geçitkale : 6 – 2
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2 – 2 (Pen. 6 - 4)
Esentepe-MH Yılmazköy: 1 -1 (UZT.2 – 1 )
Karşıyaka-A.Kozanköy: 0 – 2
A.Yeşilova-Mormenekşe:3 – 1
Yalova-Çetinkaya: 0 – 5
Maraş-Cihangir: 0 – 5
Çanakkale-Doğan T.Birliği:0 – 6
Mağusa T.Gücü-Binatlı: 6 – 0
M.Değirmenlik-Türk Ocağı: 3 – 3 (Pen. 7 – 5)
TH Dumlupınar-N.Dipkarpaz: 3 – 0
Lapta-Lefke: 2 – 4
Hamitköy-CB Gençlik Gücü: 2 – 3
Yeniboğaziçi-Gönyeli: 4 – 4 (Pen. 9 - 10)
Düzkaya-DND Gençler Birliği: 6 – 2
Vadili-Yenicami: 1 – 2