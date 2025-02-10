Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Aralık ayında Hüseyin Ulu ölmüştü, önceki gün de Ahmet Can Kepenek…

Ulaştırma Bakanı ve başında bir muhasebecinin bulunduğu Karayoları Dairesi’nin ışıklandırmadığı aynı yolun aynı noktasında 2 ayda 2 yaya ölümü meydana geldi!

22 Aralık’ta 2024’de yaya Hüseyin Ulu’nun hayatını kaybettiği Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nun Gönyeli bölgesindeki o karanlık yolda önceki gece de 24 yaşındaki yaya Ahmet Can Kepenek hayatını kaybetti!

22 Aralık 2024 tarihinde, Gönyeli-Alayköy yolu üzerinde İrmar Süpermarket önünde meydana gelen kazada, yolun kuzeyinden güneyine geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Ulu, VM 901 plakalı araç sürücüsü Kemal Düzgün’ün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından bölgede herhangi bir önlem alınmadı. Sadece 45 gün sonra, önceki akşam aynı noktada yine bir yaya can verdi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE SESLENDİ

Sosyal medyada kazanın duyurulmasının ardından vatandaşlar, bölgedeki güvenlik eksikliğine ve yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi.

Yapılan yorumlarda şu noktalara dikkat çekildi:

Yolun karanlık olması nedeniyle yayaların fark edilmesi zorlaşıyor.

Hız sınırlarının yetersiz denetlenmesi sürücülerin hız yapmasına neden oluyor.

Yaya geçidi veya üst geçit olmaması yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Demet Denz

Aşırı hız kesin alkol de vardır. Üstüne bir de ışıksız, yaya geçitsiz, üst geçitsiz, yollar. gencecik bir çocuk vefat etti. Aynı yerde kaçıncı ölümlü kaza. Şimdi hem hükumet yetkilileri hem de çarpana dava açılmalı. Herkes cezasını çeksin.

Ali Güvenay

Zifiri karanlık yollar ,kural tanımaz hız canavarları ve ulaştırma bakanlığı somut önlemler almadığı müddetçe daha çok canlar bu yollarda heba olup çok yuvalara ateş düşecek, yetkililer ve şoför derhal hesap vermeli

Şerife Erkol

Alayköy çemberine kadar hız kısıtlayıcı yöntemler çoktan uygulanmalıydı o yolda. Kimsenin zevki için anayollarda hız yapmasına izin vermeyeceksin. Nasıl bu kadar vurdumduymaz olunur anlamadım gitti. Bu kaçıncı ölüm

Mine Seymenli

Önlem alınması için daha kaç can gitmeli