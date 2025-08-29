Dağyolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik anayolunun Arapköy mevkisinde dün öğle saatlerinde bir salon araçla, bir TIR aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 13:00 sıralarında oldu.

29 yaşındaki Abdurrahman Demir, yönetimindeki FZ 070 plakalı salon araç ile Dağyolunda doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve

karşı istikametten gelen 51 yaşındaki Shohrat Ismaılov yönetimindeki PV 624 plakalı TIR aracın dorsenin sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Çarpmanın etkisiyle FZ 070 plakalı aracın motor kısmı alevlenerek yanarken, alevler, yangın söndürme tüpü ile araç sürücüsü tarafından söndürüldü.