Galatasaray, Wilfried Singo transferinin detaylarını açıkladı.

Sarı kırmızılılar, Wilfried Singo için Monaco'ya 30.769.230,77 euro bonservis bedeli ve sonraki satış karından yüzde 10 pay ödeyecek.

5 yıllık sözleşme imzalayan Singo, net 4.8 milyon euro garanti maaş alacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

''Profesyonel Futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''