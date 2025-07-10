Uzun yıllardır kamu gündeminde yer alan Girne Dağ Yolu, virajlı yapısı, dar geçitleri ve aydınlatma eksikliği nedeniyle büyük bir güvenlik sorunu yaratmaya devam ediyor. Söz konusu yolda meydana gelen trafik kazaları ve can kayıpları, bölge halkı üzerinde ciddi bir endişe yaratıyor.

Pek çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş, yıllardır bu yolun iyileştirilmesi için çağrıda bulunuyor ancak kalıcı bir çözüm üretilebilmiş değil.

Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunda yaşanan kazaların yarattığı tehdide dikkat çekmek ve kalıcı çözüm üretmek amacıyla dün Acapulco Hotel Konferans Salonu’nda “Dağ Yolu İnisiyatifi Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yalnızca son altı ayda, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında bölgede 23 trafik kazası yaşandığını belirtti. Kırok, “Ama maalesef hâlâ bu konuda bir arpa boyu yol kat edemedik. Hepimiz birbirimize sadece nedenler sunuyoruz” diyerek gelinen noktaya tepki gösterdi.

Başkan Kırok, geçmişte tünel projelerinin hazırlandığını ve Türkiye’de ihaleye çıkıldığını hatırlatarak, “İlk başta çift şerit yapılacaktı, sonra üç şeride düştü. Şimdi ise mevcut yolun iyileştirilmesi gündemde ama orada da ilerleme yok” dedi.

Yolun özellikle Arapköy mevkiinde altyapısının çöktüğünü, bazı bölgelerde yağmur suları nedeniyle zemin boşaldığını, bariyerlerin çökerek dere yataklarına düştüğünü kaydeden Kırok, adım atılmaması halinde daha ciddi kazaların yaşanacağını aktardı ve acil müdahale çağrısı yaptı.

Toplantıya Ulaştırma Bakanı ve Karayolları Dairesi Müdürü’nü de davet ettiğini belirten Kırok, “Neden bu ihalesi yapılmış yol bir türlü yapılamadı? Engeller neler? İstimlak mı? Parasal sorunlar mı? Yoksa bu işi üstlenecek firma mı yok? Buna inanmıyorum, çünkü bölgede çok büyük firmalar var,” diyerek belirsizliğe dikkat çekti.

Kırok, yaptığı çağrının ardından birçok kişi ve kurumdan destek mesajları aldığını, bazı firmaların iş araçlarını bile gönüllü olarak vermeye hazır olduklarını söyledi. Kırok, Çatalköy Değirmenlik yolunun, yaşamları tehdit eden bir ölüm yoluna dönüştüğünü ve artık bu soruna ivedilikle çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

ŞENKUL

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, Girne Değirmenlik anayolundaki sıkıntının, ülkedeki hızlı gelişime altyapının ayak uyduramamasından kaynaklanan sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, hayati boyuta ulaşan sorunun yıllar önce çözülmüş olması gerektiğini ifade etti.

Yolda yaşanan kazalarla ilgili sadece kamyoncular, taş ocakları, betoncuları günah keçisi ilan etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını, suçlunun gerek siyasi tercihler gerekse farklı sebeplerle, ülkenin önceliği olan altyapıların planlamasını yapmayan toplumun geneli olduğunu kaydeden Şenkul, ülkede bu zihniyetin değişmesi gerektiğini belirtti.

YARKINER

Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner de son 2 yılda trafikte can kaybının iki buçuk katı arttığını anımsatarak, odanın 5 yılını güvenli trafik ve güvenli ulaşım konusuna konsantre olarak, 2019 ve 2025’yıllarında 2 çalıştay gerçekleştirdiğini kaydetti. Yarkıner, trafiğin kan gölüne dönmesinin sadece yollara bağlanamayacağını dile getirerek, ülkede yollar araçlar, yasalar, sürücülerin hiç birinin güvenli trafik için yeterliliği olmadığını vurguladı.