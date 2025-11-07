Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki heyet, Brüksel’de bir dizi temas yaptı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, 5–6 Kasım tarihlerindeki ziyarette Kamacıoğlu’na, Asbaşkan Sercan Görgüner Bahçeci, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dağlı ve Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu eşlik etti.

Heyet, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral ve ekibi, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İlhan Küçük, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve KKTC Brüksel Temsilcisi Gizem Alpman ile görüştü.

Temaslarda, Kıbrıs Türk sanayisinin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesi, üreticilerin AB pazarına erişiminin kolaylaştırılması ve iş dünyasının karşılaştığı yapısal sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet ayrıca, Türkiye–AB İş Forumu kapsamında düzenlenen resepsiyona katılarak Avrupa iş çevreleriyle bir araya geldi.