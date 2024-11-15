KKTC Atletizm Federasyonu, 15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu’nu dün (14 Kasım 2024 Perşembe) gerçekleştirdi.

Yarışta sabah 08.00’de ilk olarak büyükler kategorisinde, 8 kilometre yarışı yapıldı.

Hamitköy Çevre Yolu’nda başlayan yarış Atatürk Stadı’nda sona erdi. Bu yarışın ardından okulların yarışları küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı.

Okulların takım sıralamasında küçük kızlarda Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, küçük erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu, yıldız kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi, yıldız erkeklerde Türk Maarif Koleji, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ve genç erkeklerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi birinci olma başarısı gösterdi.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye girenlere madalya ve kupaları yetkililer tarafından takdim edildi. Ferdi ve takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

FERDİ SIRALAMA

KÜÇÜK KIZLAR (800 METRE)

1. Simay Uçar (Doğa Internatıonal Schools) 3:14

2. Nilgün Bayraktar (9 Eylül İlkokulu) 3:15

3. Mehtap Belveren (Aydınköy İlkokul) 3:17

KÜÇÜK ERKEKLER (100 METRE)

1. Doran Veysioğlu (Yakın Doğu İlkokulu) 3:35

2. Çınar Sevindi (Şehit Hüseyin Akil İlkokulu) 3:35

3. Stas Reger (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) 3:37

YILDIZ KIZLAR (1500 METRE)

1. Deniz Dağdelen (Türk Maarif Koleji) 5:41

2. Damla Dönmez (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 5:44

3. Azra Avcı (Necat British College) 5:48

YILDIZ ERKEKLER (2000 METRE)

1. Nasuh Uyanık (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) 7:14

2. Michael Mert Annan (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) 7:15

3. Erdim Kofalı (Türk Maarif Koleji) 7:20

GENÇ KIZLAR (2000 METRE)

1. Ada Kafa (Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji) 7:58

2. Almira Akşahin (Yakın Doğu Koleji) 8:25

3. Lila Kule (Türk Maarif Koleji) 8:26

GENÇ ERKEKLER (3000 METRE)

1. Arda Yurttaş (Güzelyurt Kurtuluş Lisesi) 10:16

2. Ferhat Kerten (Güzelyurt Kurtuluş Lisesi) 10:22

3. Raif Selden (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi) 10:34

BÜYÜK ERKEKLER (8 KM)

1. Yusuf Gökalp 0:27.38

2. Necat Çapun 0:27.39

3. Cihan Menekşeli 0:28.31

BÜYÜK KADINLAR (8 KM)

1. Sıla Özgürgün Cankaya 0:41.35

2. Gülseren Dayanık 0:49.44

TAKIM SIRALAMASI

KÜÇÜK KIZLAR

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu

2. Yakın Doğu İlkokulu

3. Doğa Internatonal Schools 34

KÜÇÜK ERKEKLER

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa

3. Şehit Hüseyin Akil İlkokulu

YILDIZ KIZLAR

1. Lapta Yavuzlar Lisesi

2. Türk Maarif Koleji

3. Şehit Turgut Ortaokulu

YILDIZ ERKEKLER

1. Türk Maarif Koleji

2. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

3. Lapta Yavuzlar Lisesi

GENÇ KIZLAR

1. Yakın Doğu Koleji

2. Hala Sultan İlahiyat Koleji

3. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

GENÇ ERKEKLER

1. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

2. Lapta Yavuzlar Lisesi

3. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi