Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası 8 Kasım Cumartesi günü yapılan yarışla tamamlandı. Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan etapta yapılan yarış, bu sezon altıncısı yapılan Cumhuriyet Sprint Rallisi’ydi. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün de destekleriyle yapılan yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; Güven Sigorta, Nethouse, Stage Cars, ÇDM Kaporta Boya, Biçentürk Restaurant, Chagla Food&Drink ve Yarkıner Recovery’nin de katkılarıyla hayata geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü haftasında, kutlamalar çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan rallide bu sezon zafere ulaşan ekip, yeni araçları Skoda Fabia RS Rally 2 ile Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. 4 yarış sonunda topladıkları puanlarla sezonun şampiyonu ise Volkswagen Polo R5 ile yarışan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi olmayı başardı.

Dikmen yolu üzeri, çöplük bölgesinde başlayan yaklaşık 9 kilometrelik etap, Kuzey Çevre yolu altından karşıya geçip, Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye arkasında tamamlandı. Biri deneme olmak üzere üçer kez etabı geçen ekipler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar. Gün sonunda 6 dakika 12,688 saniyelik dereceleri ile Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi zafere ulaşırken, 6 dakika 13,647 saniyelik dereceleri ile Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci oldu. İki ekipte yeni araçları Skoda Fabia RS Rally 2 ile start aldılar ve oldukça başarılı bir performans sergilediler. Günün üçüncüsü ise sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi oldu.

SINIFLARDA DA ÇEKİŞME YAŞANDI

Genel klasmanda ilk üçü oluşturan ekipler Sınıf 2’de de podyumu oluşturdular. Sınıf 1’de birinci Sadık Bilgimer-Ali Burhan ikilisi olurken, ikinci Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi ve üçüncü İlke Koçak-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi oldu. Sınıf SSV’de zirvedeki ekip Erdaş Uçaner-Tolga Güllü ikilisi olurken, ikinci Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya ikilisi oldu. Sınıf T2’de birincilik kupası Şeref Karaoğlan-Caner Müjde ikilisinin olurken, Sınıf 3 birincilik kupasını Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi aldı ve Sınıf N birincilik kupasını Ahmet Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi aldı. Yarışın Start, Servis alanı ve Finişi Chagla Food&Drink önünde yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını KKOK Başkanı Zeki Topcu, KKRKD yönetim kurulu üyeleri ve Organizasyon komitesi takdim etti. Kadın pilotlar birincilik kupasını Yaz Muratoğlu, ikincilik kupasını Buse Bilgimer ve Kadın Co-pilotlar birincilik kupasını Tanem Özdenya aldı.