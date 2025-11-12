Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen KKTC Cumhuriyet Taekwondo Karate Şampiyonası dün (Salı) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Mustafa Özen , Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
1. Katagori :1. Bade Özdemir 2. Hayriye Yetek
2. Katagori :1. Müesser Serdar 2. Eylül Ceryan 3. Melek Naz Altınpıçak
3. Katagori :1. Neva Keskin 2. Defne Okçu
4. Katagori:1. Hayrunnisa İkinci 2. Zeynep Aslantürk 3. Alya Volkan
5. Katagori:1. Selin Tüfekçi 2. Sema Oktay
Erkekler Sonuçları
1. Katagori :1. Mete Bozlar 2. Yiğit Eymen Özdemir 3. Muhammet Taha Nur
2. Katagori :1. Süleyman Mimedov 2. İlya Praehyk 3. Ali atalay Çeliköz
3. Katagori :1. Ali Kencebay 2. Mustafa Kemal Çağlar 3. Kerem Kencebay
4. Katagori :1. Ali Ersoy 2. Haydar Emir Görgülü 3. Kuzey Ege Şanverdi
5. Katagori:1. Nesim Can Tosun 2. Michael Tobickyk 3. Alp Şengil
6. Katagori:1. Burak Pişkin 2. Yiğit Ali İnci
7. Katagori:1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yaman Doruk Durma
8. Katagori:1. Gürkan Okçu 2. Yusuf Bozkurt