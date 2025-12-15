Paydaşlardan biri olan Taşkent Doğa Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs genelindeki çevresel sorunları bildirilmesine olanak tanıyan, GIS haritalama özelliğine sahip yeni dijital platforma https://environmentalcaretakers.com/ adresinden ulaşılabilecek.

Bu platform, çevresel farkındalığın yayılmasına aktif katılım, çevresel endişelerin daha etkili şekilde belgelenmesine ve ele alınmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edileni, UNDP tarafından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı'nın Ofisi (OSASG-Kıbrıs) iş birliğiyle uygulanan Çevre Koruyucuları Projesi’nin Kıbrıs’ın doğal güzelliğini, dayanıklılığını ve zorluklarını sergileyen fotoğraf sergisiyle sona erdiği de açıklandı.

Buna göre, Çevre Teknik Komitesi’nin girişimi olan, Terra Cypria ve Taşkent Doğa Parkı liderliğinde yürütülen Çevre Koruyucuları Projesi kapsamında hazırlanan sergide, fotoğrafçıların kişisel öyküsüyle birlikte adanın dört bir yanından halk tarafından gönderilen fotoğraflara yer verildi.

Koleksiyonun tamamına https://environmentalcaretakers.com/photo-exhibitions/. sitesinden ulaşılabileceği de kaydedildi.

Çevre Koruyucuları Projesi, adanın dört bir yanından gençleri ve çevre meraklılarını bir araya getirerek, biyoçeşitliliğin korunmasından hayvan refahının iyileştirilmesine, hava kirliliğinden iklim değişikliğine, çöpten en acil çevresel sorunlara kadar birçok alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.