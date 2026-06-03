Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AB nezdinde yapılan PDO(korumalı menşe adı) ve PGI (korumalı coğrafi işaret) tescilleri konulu toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman, ilgili paydaşların katılımıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde yapılan "Menşe İsmi Korumalı Ürünler ve Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, başta hellim olmak üzere AB nezdinde tescil edilen ürünlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.