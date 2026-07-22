KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. İnşaat Mühendisi Burak Kaan Çırpıcı, Emekli İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Öğretim Görevlisi Kimya Mühendisi Abdurrahman İnce ve Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Sinan Kayakıran tarafından verilen eğitimlere, KTMMOB’ye bağlı ilgili odaların temsilcileri ve vize bürosu çalışanlarının yanı sıra İtfaiye Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi temsilcileri katılıyor.

KTMMOB toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, “Binaların Yangından Korunmasına Dair Usul ve Esaslar Tüzüğü”nün içeriği ile yangın güvenliğine ilişkin teknik kriterler ayrıntılı şekilde ele alınırken, uygulamaya yönelik örnekler ve vaka incelemeleri üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Eğitim programında katılımcılar, tüzüğün sahadaki uygulanabilirliği ile kurumlar arası koordinasyon süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgi edinirken, programın 31 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.