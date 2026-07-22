Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelerek, Sivil Havacılık Dairesi ile hava trafik kontrol hizmetlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

Sendika Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu adına yapılan açıklamada, görüşmede öncelikli olarak emekli olan personelin ardından hava trafik kontrolörü sayısının yaklaşık 35'e kadar düştüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, yüksek sorumluluk ve yoğun dikkat gerektiren hava trafik kontrolörlüğü mesleğinin mevcut özlük hakları ve çalışma koşulları nedeniyle cazibesini yitirdiği, bunun da açılan münhallere yapılan başvuruları olumsuz etkilediği ifade edildi.

PERSONEL VE EĞİTİM EKSİKLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz yıl istihdam edilen sekiz personelin gerekli eğitimlere henüz gönderilemediği için aktif görev yapamadığı belirtilen açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nda bekleyen yeni münhalin bir an önce açılması ile mevcut ve yeni personelin eğitim süreçlerinin gecikmeden başlatılması gerektiği vurgulandı.

"TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI, İŞ YÜKÜ AĞIRLAŞTI"

Sendika, KKTC Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirterek, mevcut personel ve teknik kapasitenin üzerindeki iş yükünün ciddi şekilde ağırlaştığını kaydetti.

Açıklamada, resmi verilere göre Ercan Havalimanı'nın trafik yoğunluğu bakımından Türkiye'deki havalimanlarının da dahil edildiği sıralamada altıncı sıraya yükseldiği, Kıbrıs genelinde ise Baf Havalimanı'nın yaklaşık iki katı trafik hacmine ulaştığı ifade edildi.

TEKNİK ALTYAPI VE EKİPMAN EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sivil Havacılık Dairesi'nin personel, teknik ekipman, altyapı ve günlük sarf malzemeleri bakımından güçlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, mevcut eksikliklerin hizmetlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Sivil Havacılık Dairesi'nin KKTC'nin uluslararası alandaki en stratejik kurumlarından biri olduğu vurgulanarak, personel yapısı, eğitim sistemi, operasyonel prosedürler ve teknik altyapının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda Türkiye'deki eğitim modelleri, operasyonel uygulamalar ve personel sistemlerinden yararlanılabileceği belirtilirken, ilgili kurumlarla geliştirilecek iş birliğinin hava trafik kontrol hizmetlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağı görüşü paylaşıldı.

Erhan Arıklı : ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı , görüşmede dile getirilen sorunların farkında olduklarını belirterek, kısa vadede atılabilecek adımların mevcut imkanlar çerçevesinde değerlendirileceğini, uzun vadeli düzenlemeler için ise gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Sendika, sorunların çözümüne yönelik irade ortaya konulmasını olumlu karşıladıklarını belirtirken, hava trafik kontrol hizmetlerinin güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için gerekli somut adımların atılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.