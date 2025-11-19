Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Cumhurbaşkanlığı’nın 801 milyon 982 bin TL'lik bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

799 milyon 682 bin TL olarak öngörülen bütçe Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin de talebiyle 2 milyon 300 bin TL’lik artışla 801 milyon 982 bin TL oldu.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.20’de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Tufan Erhürman’ın çalışmaları ve temaslarıyla ilgili komiteye bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı’nın bir aylık süreçteki çalışmalarından da bahseden Dânâ, Taşınma Mal Komisyonu, yeni geçiş kapıları, ara bölgeye kurulacak enerji santrali ve hellim konusunda iç hazırlıklar için çalışıldığını hatırlattı.

Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı’nın Cuma günü Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplama kararı aldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Özlem Bayramoğlu Onuray da, bütçedeki bazı kalemlerin yetersiz olduğunu belirterek, iyileştirme talep etti. Onuray, ilaçlama, araç, kırtasiye gibi konularda taleplerini sıraladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, bütçenin yeterli gelmeyeceği noktada Cumhurbaşkanlığı’na yardımcı olacaklarını kaydetti. “Biz her zaman Cumhurbaşkanlığına pozitif yaklaştık, pozitif yaklaşacağız” diyen Berova, şu anda bir değişikliği uygun bulmadığını ifade etti.

Komite Üyesi Devrim Barçın ise, kırtasiye alımı için ödenek artışının reddedilmesini eleştirdi. Barçın, Meclis’in kalemlerinde artış yapılırken, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bunun kabul görmemesine tepki gösterdi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, “Hiçbir şeyi değişmeyeceksek neden komitede bütçe görüşmesi yapılır?” diye sorarak, “O zaman komiteyi toplamayın” dedi. Özuslu, Cumhurbaşkanlığının taleplerinin reddedilmesini kabul etmediğini söyledi.

CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali de, Maliye Bakanlığı’nın yaklaşımının doğru olmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanlığına özel bir muamele uygulanmasın” dedi.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise, adalet vurgusu yaparak, Meclis’teki temizlik kalemine ne kadar bütçe ayrıldıysa Cumhurbaşkanlığı’na da ayrılacağını kaydetti. Araç konusunda başka kurumların da talepleri olduğuna dikkati çeken Canaltay, “Araç konusu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama diğer konularda adalet mülkün temelidir” dedi. Canaltay, gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Daha sonra toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın sonrasında bütçeyle ilgili üç tane öneri okundu. Kırtasiye ödeneği, temizlik malzemesi alımları ve ağırlama, tören, fuar, organizasyon kalemlerinde artış yapılmasına ilişkin öneriler oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı bütçesi 801 milyon 982 bin TL olarak oy birliyle onaylandı.