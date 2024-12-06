Rum basını Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin bir araya gelmesine de yer verdi.

Alithia gazetesi “Tatar, Mia Milia’da(Haspolat) Sınır Kapısı İstiyor” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Postası’na yapmış olduğu sınır kapılarına ilişkin açıklamasına yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilgili açıklamasını “Tatar İnat Ediyor ve Mia Milia’da Israr Ediyor-“Askeri Bölgelerle” Gerekçeler” başlığıyla aktardı.

Gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarının içerisinde Kıbrıslı Türk ve Rum partilerinin liderlere yaptıkları, Ledra Palace görüşmelerine katılmaları yönündeki çağrısına da yer verdi.

Haravgi gazetesi ise partiler buluşmasını “Kıbrıslı Türk ve Rum Partiler Yeni Barikatların Açılmasını İstiyor” başlığıyla aktardı.