13 Eylül'de Downtown Dubai'deki mağazada gerçekleştirilen törende servis edilen kahve, Panama Esmeralda Geisha çekirdeklerinden hazırlandı. Özel aromalarıyla bilinen bu kahvenin; çiçeksi, meyvemsi ve narenciye notalarıyla damakta eşsiz bir tat bıraktığı not edildi.

YETKİLİNİN BİLE AĞZI AÇIK KALDI

V60 yöntemiyle demlenen kahve, el yapımı Edo Kiriko kristal bardakta sunuldu. Müşterilere ayrıca "Geisha" konseptli tatlılar ikram edildi.

Guinness yetkilisi törende, "Bugün dünyanın en pahalı kahvesi rekoruna tanıklık ediyoruz. Tebrikler, resmen inanılmazsınız" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 30 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan Dubai'de kahveyle ilgili astronomik yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Kentin yeni bir girişimi, Best of Panama 2025 adlı açık artırmada 'Hacienda La Esmeralda'dan 20 kilo yıkanmış Geisha kahvesini 604 bin dolara satın aldı. Kilosu 30 bin doları aşan bu alışveriş, küresel kahve piyasasında büyük yankı uyandırdı.