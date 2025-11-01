Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Diagne görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar üzerinden Kıbrıs sorununa ilişkin yorumlarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Holguin Görüşmesini 5 Aralık’a Atan Erhürman’dan Gecikme Taktiği-BM Genel Sekreteri'nin Hedeflerini Baltalıyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Kıbrıs sorununa ilişkin BM Genel Sekreteri'nin şahsen kendisinin planlarını başarısızlığa uğratacak taktiği izlediği” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşmesini 5 Aralık tarihine atmasının BM Genel Sekreteri'nin tüm planlamalarını bozan bir durum olduğunu” ileri sürdü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bu dönemde bir takım istişareler için Kıbrıs’a gelmeye hazırlandığını yazan gazete, Holguin’in her iki toplumdaki unsurlarla ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulunmak amacıyla da on gün kadar kalma planına da sahip olduğunu anımsattı.

Holguin’in Kıbrıs temaslarından sonra Atina, Ankara ve Londra üçgeninde temaslarda bulunacağını yazan gazete, ancak tüm bunların Cumhurbaşkanı Erhürman ile iletişime geçmesinden önce olduğuna dikkati çekerken tüm olguların değiştiğini savundu.

Cumhrubaşkanı Erhürman’ın, Holguin ile görüşme tarihi olarak 5 Aralık tarihini göstermesinin ardından olguların değiştiğini ileri süren gazete, bu gelişmenin ardından elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisinin, Rum müzakereci Menelaos Menelau ile iletişime geçerek konu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Holguin’in nihayetinde aralık başında Kıbrıs’a gelmesi ve aşağı yukarı aynı temas turunu gerçekleştirmesi durumunda ilk başta planlandığı gibi, beşli konferansın yıl sonundan önce yapılmasının zora gireceğini de yazan gazete, BM Genel Sekreteri'nin eylül ayında gerçekleştirilen beşli görüşmede, KKTC’deki seçimlerin ardından yeni beşli görüşmenin programlanması gerektiğini dile getirdiğini de anımsattı.

Gazete aynı haberi içerisinde Cumhrubaşkanı Tufan Erhürman’ın Diagne ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara geniş şekilde yer verdi.

Politis gazetesi, Cumhrubaşkanı Erhürman’ın temas ve açıklamasını “Holguin’in Gelişi Aralık Ayına Taşınıyor” başlığıyla aktardı.

Gazete haberinde, yine Erhürman’ın açıklamalarına dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ilk görüşmesini BM olmaksızın gerçekleştireceğini de yazdı.

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “BM Olmadan Konuşacaklar-Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi Önümüzdeki Haftalarda” başlıkla aktardı.

Gazete bu başlık altında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklamalarına yer verdi.

Haravgi gazetesi ise haber için “Erhürman, Hristodulidis İle Görüşeceğini Duyurdu” başlığını kullandı.

-Menelau

Haravgi gazetesi, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun, Lefkoşa Üniversitesi'nin düzenlediği “Kıbrıs ve AB arasındaki ilişkilerdeki perspektifler ve Kıbrıs sorunu” konulu konferans çerçevesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Menelau konuşmasında Kıbrıs sorununun yanı sıra Tufan Erhürman’ın seçimleri kazanmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Menelau, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin, güvenlik duygularını desteklediğini, günlük yaşamlarının normal akışını koruduğunu, refahlarını artırdığını, umut vadeden bir gelecek sunduğunu ve geçmişteki çatışmaların yeniden yaşanmayacağını hissetmeleri durumunda yeni bir müzakere sürecinin başarılı olabileceğinden söz etti.

Menelau, Kıbrıs Rum tarafının, ileriye yönelik olumlu bir sürecin şekillenmesine de bağlı olduğunu yineledi.

Kuzey’deki seçimlere ve Tufan Erhürman’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesini, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmasını da değerlendirirken bu sonucun, muhtemelen Kıbrıslı Türkler için de yıkıcı olacak, iki devlete dayalı çözüm fikrinin ret edilmesini yansıttığını belirtti.

Tüm tarafların pratikte değerlendirileceğini belirten Menelau, Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğun en kısa zamanda başlaması temennisinde de bulundu.