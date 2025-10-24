Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, devir teslim töreninin ardından Yeni Dönem Resepsiyonu düzenledi.

Cumhurbaşkanlığında yer alan resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti, sendika, dernek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Resepsiyon öncesinde Cumhurbaşkanlığı binası önünde uzun kuyruk oluştuğu görüldü.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi sunduğu resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi konuklarla selamlaşarak, sohbet etti.