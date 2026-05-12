Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Gemikonağı-Lefke Avrupa Üniveristesi ana yolunda taşan foseptik kuyunun çevre kirliliğine yol açtığını, halk sağlığını tehdit altında olduğunu belirtti.

Dernek yaptığı yazılı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye giderek inceleme yaptıklarını, atık suların “Doğancı Life Sitesi”nde kuyuların düzenli olarak boşaltılmaması nedeniyle birikerek taştığını ve dışarı sızdığını tespit ettiklerini kaydetti.

Dernek yetkilileri, çevre kirliliğine karşı önlem alınması çağrısında bulundu.



