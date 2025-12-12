Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), hazırladığı raporla Rum

Merkezi Cezaevi, polis karakolları, Larnaka Havaalanı’ndaki nezarethane ve “Purnara” Mülteci Kampı’ndaki kötü koşulları ortaya koydu.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Güney Kıbrıs’ta merkezi cezaevinde ciddi sorunlar yaşandığı kaydedildi ve "mahkumlar idrarlarını şişelere yapmak ve bazen de poşetlere dışkılamak zorunda kalıyorlardı. Komite bu uygulamayı aşağılayıcı bulmaktadır" dedi.

Cezaevinde "mahkumlar arası şiddetin yüksek seviyelerinden" olduğu kaydedilen raporda, "cezaevi personelinin gözaltındaki kişilerin güvenliğini sağlamada başarısız olduğu" ve bunun kısmen "ön saflarda görev yapan memurların kronik eksikliğinden" kaynaklandığı belirtildi.

"Kıbrıs yetkililerinin cezaevlerinin kontrolünü yeniden sağlamak ve cezaevlerinin şiddeti önleme politikasını gözden geçirmek için acilen daha fazla personel alıp eğitmesi gerekiyor" denilen raporda cezaevindeki mahkumların yaşam koşullarının "çok kötü" ve "aşırı kalabalıklaşmadan etkilendiği" belirtildi.

Raporda, bu hücrelerde " iki kişinin yerdeki şiltelerde uyumaya zorlandığı, oysa bu hücrelerin bir kişi için bile zar zor yeterli olduğu " belirtildi.

Ayrıca, cezaevindeki tuvaletlere erişimin mahkumlar için "yetersiz" olduğu ve cezaevlerinin bloklarının yarısından fazlasında "hücre içi hijyenik tesislerin bulunmadığı" belirtildi.

Raporda, ‘’Gece boyunca mahkumların hücrelerinden çıkıp koğuşun tuvaletlerini kullanmalarına izin verecek yeterli personel bulunmaması nedeniyle, mahkumlar idrarlarını şişelere yapmak ve bazen de poşetlere dışkılamak zorunda kalıyorlardı. Komite bu uygulamayı aşağılayıcı bulmaktadır" denildi.

Raporda; 6 metrekareden küçük koğuşlarda kalan mahkum sayısının 4’e kadar çıkabildiği ifade edildi.

Çocuk ve gençlerin ise yerlerdeki şiltelerde yatırıldığı, sağlıksız koşullarda barındırıldıkları, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve aktivitelerden yoksun oldukları da belirtilen raporda, merkezi cezaevinin çocuklar için uygun olmaması nedeniyle çocukların uygun yerlere taşınması çağrısında bulunuldu.