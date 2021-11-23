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Zamansız veda

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KKTC Finlandiya Temsilcisi Sonat Altuğ'un eşi Nacit Lama Altuğ, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Zamansız veda
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Dışişleri Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü, KKTC Finlandiya Temsilcisi Sonat Altuğ’un eşi Nacit Lama Altuğ hayatını kaybetti.
Bir süredir Akciğer Romatizması nedeniyle Ankara’da tedavi gören, 2 çocuk annesi Altuğ’un beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Yakın çevresinden elde edilen bilgiye göre; Altuğ, ciğerleriyle ilgili olarak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kıbrıs’ta tedavi görüyordu. Altuğ, Türkiye’de tedavisine devam edilmesi önerisi ile bir süre önce Ankara’ya gitmişti.
Ankara’daki hastanede yapılan tetkiklerin ardından tedavisine ara verilen Altuğ’un otele yerleştiği, bu sırada da COVID-19’a yakalandığı öğrenildi.
Dün sabah entübe edilen Altuğ’un öğleden sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Altuğ’un cenazesinin bugün Kıbrıs’a getirileceği belirtildi.
Hatırlanacağı üzere Altuğ’un eşi Sonat Altuğ da 2018'de beyin kanaması geçirmiş, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
 
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