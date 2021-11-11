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Kahreden ölüm

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Önceki gün karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırılan ve Covid-19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma, hayata tutunamadı. 89 yaşındaki Fatma Koç da dün Covid1-9 nedeniyle yaşamını yitirdi

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Kahreden ölüm
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KKTC’de Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşında Covid-19 tedavisi gören Meryem Ceren Kırma hayatını kaybetti.
8 yaşındaki Kırma, önceki gün karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırıldı.
Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Acil Durum Hastanesi’nde adeta acil durum ilan edildi. Kırma’nın kurtarılması için bazı doktorlar evlerinden hastaneye gitti. Meryem Ceren Kırma’nın durumunun saatler içerisinde fenalaşması üzerine minik çocuk entübe edildi. Çok sayıda doktorun tüm müdahalelerine rağmen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma hayata tutunamadı.
Covid-19 ile mücadelede kale görevi gören Acil Durum Hastanesi’nde yas havası hakim. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 nedeniyle vefat etmesi hastane içerisindeki personelin moral bozukluğu yaşamasına neden oldu.  
COVID-19’DAN BİR ÖLÜM DAHA
Öte yandan Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım’da 19 Ekim’den bu yana tedavi gören 89 yaşındaki Fatma Koç dün yaşamını yitirdi. Hastane Yönetimi’nden elde edilen bilgide kronik karaciğer yetmezliği bulunan Koç, aynı zamanda hipertansiyon hastasıydı.
Son kayıplarla birlikte, Covid -19 bağlantılı ölümler 93'e yükseldi.
 
 
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