Onaylanmamış Limandan KKTC’ye Giriş Yapmak suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Haetham Aswad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 31.05.2023 tarihinde, saat 22:40 raddelerinde, polis ekibinin devriye görevinde bulundukları esnada, Kermiya’da Metehan Sosyal Konutları bölgesindeki bir iş yerinde şüpheli olarak tespit edilen Suriye uyruklu Haetham Aswad'ın aleyhinde yapılan kontrolde KKTC’ye girişinin olmadığı tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yapmış olduğu beyanında; 30.05.2025 tarihinde Türkiye Antalya’dan bilmediği bir sahilden bindiği bot ile yasal olmayan bir limandan KKTC’ye giriş yaptığını belirttiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanıp mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.