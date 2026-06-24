Kamuda örgütlü 25 sendika, Başbakanlık önünde yöneticiler düzeyinde dün eylem yaparak hükümetin ekonomi ve özelleştirme politikalarını eleştirdi.

“Yolsuzluğa, Yoksulluğa, Yok Oluşa Hayır. Biz halkız” yazılı pankart açılan eylemde Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı konuştu.

Bıçaklı, eylem alanında bulunan polis sayısına işaret ederek, alanda kendilerinden fazla polis olduğunu kaydetti ve insanların provoke edilmemesini istedi.

Bıçaklı, “Ülkeyi sendikalar batırdı” yönünde bir açıklama yaptığını savunduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirerek, Arıklı'ya ülkeyi ne zaman sendikaların yönettiğini sordu.

"Kıbrıs Türk Hava Yolları, Salamis Hotel, Mimoza Otel, Saray Otel nerede? " diye soran Bıçaklı, bunları sendikaların değil, yönetimdeki siyasilerin kapattığını ve şimdi de sıranın KIB-Tek ile Telekominikasyon Dairesi’ne geldiğini ileri sürdü.

Bıçaklı, Arıklı’nın özelleştirmeye dönük açıklamalarına yanıt vererek, “Yahu sen kimsin bunları satıyorsun? Sana babandan mı kaldı bunlar?” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’teki çalışan sayısı konusunda da yalan söylendiğini öne süren Bıçaklı, KIB-TEK’te 160 kişi çalışması gerekirken, 140 kişi çalıştığını söyledi.

Bıçaklı, hükümet’in devlet kurumlarına bilerek yatırım yapmadığını ve kurumları zarara uğrattığını savunarak, “Kurum çalışmazsa, sen çalıştıramadın. Çalıştıramadıysan gideceksin, çalıştıran gelecek. Ben arkadaşlarımla çalıştırmaya talibim” şeklinde konuştu.

Hükümetin özelleştirme politikalarını da eleştiren Bıçaklı, "ülkedeki okullar ile KIB-TEK’in yarısının ve havaalanının özelleştirildiğini" savundu.

Bıçaklı, asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşamaya çalıştığını ancak bazı kesimlerin “evde yatarak 450 bin TL aldığını” da iddia etti.

KIB-TEK’in 8 şehidi olduğuna dikkat çeken Bıçaklı, siyasilere seslenerek, “İşçilerimizle ilgili bir şey söyleyeceğinizde 80 defa düşünün.” dedi.

Hayat pahalılığı, asgari ücret, özelleştirme ve diğer konularda mücadelelerine devam edeceklerini de dile getiren Bıçaklı, son olarak “Bu ülkeye hizmet etmek için buraya geldiğiniz ya hizmet edin ya da çekilin” dedi.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını ise KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları okudu.

Hükümetin halkın yararına hareket etmediği savunulan açıklamada, “Sermaye odaklı politikalarla gelir dağılımında adaletsizlik yaratmaya devam etmekte, enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar karşısında maaş ve ücretlerin erimesi, alım gücünün gerilemesi, kamusal hizmetlerin yetersiz hale gelmesi gibi sorunları derinleştirmektedir” denildi.

Açıklamada, bütçe açığının büyümeye devam ettiği, ayrıcalıklı bir kesimin lüks içinde yaşadığı, vergi afları, teşvikler ve muafiyetlerden yararlandığı, halka ait kurumların, kıyıların, dağların, orman arazilerinin peşkeş çekildiği de ileri sürüldü.

HP oranlarının gerçeği yansıtmadığı da savunulan açıklamada, bu oranlar doğrultusunda asgari ücretliye veya bordro mahkûmlarına yapılan ödeneklerin bir anlam ifade etmediği kaydedildi.