Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in Türkiye ve Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle birlikte dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Öztürkler, Bakü’de BRT’ye konuştu. Öztürkler, “Arkadaşlar, Meclis kürsüsünde konuşurken ‘bu kadar önemli ziyaret varken neden gitmiyorsun?’ dediler. Ben Bakü’ye zaten dün (önceki gün) gelecektim. Genel Kurul çalışmaları olduğu için programımı bugüne (düne) aktardım.” dedi.

Öztürkler, Genel Kurul çalışmalarına Bakü ziyareti nedeniyle ara verilmediğini söyledi.

“Genel Kurul çalışmalarına Bakü ziyaretinden dolayı ara verilmedi. Genel Kurul çok yoğun çalıştı.” ifadelerini kullanan Öztürkler, “Ben Bakü’ye gelmesem de birkaç gün ara verilip tansiyonun düşmesi hedefleniyordu.” dedi.

Öztürkler, “Esas ara vermenin nedeni gergin ortamın yaşanmasını engelleyip havanın biraz sakinleşmesine sebebiyet vermekti.” ifadelerini kullandı.

“Meclis çalışanları da 3 gündür neredeyse evlerine gitmemişti.” diyen Öztürkler, “Pazartesi günü kaldığı yerden Meclis oturumunu açmaya çalışacağım.” dedi.

Meclis önünde ve Genel Kurul sürecinde yaşanan gerilime işaret eden Öztürkler, aranın hem eylemcilerle polis hem de eylemcilerle milletvekilleri arasında yeniden benzer olayların yaşanmaması amacıyla verildiğini söyledi. Meclis çalışanları, milletvekilleri ve polislerin de yoğun çalışma temposu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını belirten Öztürkler, bu nedenle pazartesi gününe kadar ara verildiğini ifade etti. Öztürkler, pazartesi günü Meclis oturumunun kaldığı yerden devam etmesi için çalışma yürüteceğini de söyledi.

Öte yandan Öztürkler temasları kapsamında, ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi İstiklal Salonu’nda yer alan görüşmede değerlendirmede bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının somut bir tezahürü olarak KKTC’den heyetleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gafarova, yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik birçok konunun müzakere edileceğini, meselelerin esas noktalarının ele alınacağını vurguladı.

Azerbaycan, Türkiye ve KKTC heyetlerinin Bakü’de bir araya gelmesinin, Türk dünyasının birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren anlamlı bir adım olduğunu ifade eden Gafarova, bu buluşmanın, ortak tarih ve kültür temelinde şekillenen Türk kardeşliğinin siyasi, ekonomik ve insani alanlarda daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu büyük memnuniyet dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC’nin haklı davasına verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı için son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, “Gücümüz, ortak irade, kararlı duruş ve sarsılmaz dayanışmadan gelmektedir” diyerek, Türk kardeşliğinin ilerleyen dönemde daha da pekişeceğine yönelik inancını dile getirdi.

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi’nde dün Azerbaycan, Türkiye ve KKTC Meclis’lerinin dostluk grupları toplantı gerçekleştirdi.

Ziya Öztürkler, Azerbaycan–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’in davetiyle katıldığı programda konuşma yaparak Türk dünyası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve KKTC’nin uluslararası alandaki konumunun pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziya Öztürkler, üç devlet, bir millet anlayışının güçlendiğini belirterek, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve gelenekler temelinde güçlü bir bağa sahip olduğunu kaydetti.

KKTC’nin uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirten Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’da tam üyelik hedefinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Türk devletlerinden daha güçlü destek beklediklerini ifade eden Öztürkler, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan “Türk Devletleri Vizyonu” belgesinin bu hedefler açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti.