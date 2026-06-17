Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yeni iş birlikleri ve projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda yarın düzenlenecek programda, Türkiye ile KKTC arasında iş birliği niyet beyanı ile güvenli internet hizmeti kapsamında aile ve çocuk paketlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalanacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla yarın saat 09.00’da Lefkoşa’daki Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirilecek programda, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik iş birlikleri resmiyet kazanacak.

-Türkiye ile iş birliği niyet beyanı, BTHK ile iş birliği protokolü imzalanacak

Çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik Türkiye ile KKTC arasında iş birliği niyet beyanının imzalanacağı program kapsamında,güvenli internet hizmeti çerçevesinde aile ve çocuk paketlerinin internet servis sağlayıcıları aracılığıyla sunulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

- “EGÜVENDESİN” web portalının lansmanı yapılacak

Programda ayrıca, dijital ortamda karşılaşılan risklere karşı çocuklara ve ailelere rehberlik ile destek sağlayacak “EGÜVENDESİN” web portalının lansmanı gerçekleştirilecek.

Dijital farkındalığın artırılmasını amaçlayan portal dijital zorbalık, çevrimiçi tehditler, güvenli internet kullanımı ve çocukların korunmasına yönelik bilgilendirici içeriklerle ailelere ve çocuklara destek sunacak.

- “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu”

Etkinlik kapsamında “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu” da düzenlenecek.

Üç oturum halinde gerçekleştirilecek sempozyumda, “Ekranın Ötesindeki Riskler: Dijital Zorbalık”, “Güvenlik ve Koruma”, “Dijital Yaşamın Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri” ile “Aile, Okul ve Toplumun Ortak Sorumluluğu” başlıkları ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarda, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri çok boyutlu olarak değerlendirilecek, güvenli dijital yaşam kültürünün geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşılacak.



