Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, daha güvenli bir dijital dünyayı çocuklara bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu konuşmasında, çocukların güvenliğinin tesadüflere bırakılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek, “Daha güvenli bir dijital dünyayı çocuklarımıza bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı tehditlerin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Hasipoğlu, “Dijital dünyada da çocuklarımızın yanındayız. Onları korumaya, bilinçlendirmeye ve onlar için güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez çocukların dijital güvenliğine yönelik kapsamlı bir web portalını hayata geçirdiklerini de kaydeden Hasipoğlu, eguvendesin.gov.ct.tr adresinin dijital güvenlik alanında atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

“Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu”nun açılışında konuşan Hasipoğlu, dijitalleşmenin hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, “Eskiden çocuklarımızı korumaya çalıştığımız tehlikeler evimizin dışındaydı. Bugün ise tehlikeler evimizin içinde; çocuklarımızın ellerinde tuttuğu telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda.” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, telefon ve tabletlerin eğitici içeriklerin yanı sıra çeşitli riskleri de barındırdığına dikkat çekerek, ailelerin bu risklerin farkında olarak gerekli önlemleri almasının önemine işaret etti.

Siber zorbalık, çevrimiçi istismar, dolandırıcılık girişimleri, uygunsuz içerikler, kimlik hırsızlığı ve dijital bağımlılık gibi tehditlerin çocukları hedef aldığını kaydeden Hasipoğlu, dijital güvenlik konusunda en büyük iş birliğini ailelerle yapmak istediklerini söyledi.

“Hiçbir teknolojik yazılım ya da sistem bir annenin dikkatinin, bir babanın rehberliğinin ve bir ailenin sevgisinin yerini tutamaz.” diyen Hasipoğlu, ailelere çocuklarını yalnızca ekranlarla değil, hayatla da buluşturma çağrısında bulundu.

Araştırmaların, çocukların günde ortalama 6 ila 7 saatini telefon ve tablet başında geçirdiğini gösterdiğini belirten Hasipoğlu, bunun dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunları, sosyal iletişim eksiklikleri ve bağımlılık riskine yol açabildiğini söyledi.

Hasipoğlu, hayata geçirilen çalışmanın yalnızca bir web portalından ibaret olmadığını belirterek, çocuklar ve ailelerin karşılaştıkları olumsuz durumları bildirebilecekleri bir WhatsApp ihbar hattının da hizmete açıldığını açıkladı.

Bunun yanında, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile internet servis sağlayıcılarının iş birliğinde gönüllülük esasına dayalı “Aile ve Çocuk Güvenli İnternet Paketleri” uygulamasının başlatıldığını ifade eden Hasipoğlu, ailelere internet aboneliklerinde bu paketleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile imzalanan niyet beyanının çocukların dijital ortamda güvenliği, hakları ve mahremiyetlerinin korunması amacıyla eğitim, farkındalık ve bilgi paylaşımı alanlarında iş birliği iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Bu dört adımın ülke adına önemli bir başlangıç olduğuna inandığını ifade eden Hasipoğlu, atılan adımları şöyle sıraladı:

“Türkiye ile imzaladığımız niyet beyanıyla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. "Yanındayız Güvendesin" web portalıyla çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize rehberlik sunuyoruz. WhatsApp ihbar hattıyla erken müdahale ve bildirim mekanizması oluşturuyoruz. Güvenli internet paketleriyle ise çocuklarımız için daha korunaklı bir dijital ortam sağlıyoruz.”