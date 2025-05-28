Telsim, Kuzey Kıbrıs’ta yine bir ilke imza atarak 7-17 yaş arası çocukların kullanabileceği “Red Junior” tarifesini hayata geçirdi.

Sadece Telsim tarafından sunulan bu yeni tarife, çocukların güvenli iletişim ihtiyacına yanıt verirken, ebeveyn kontrolünü de ön planda tutuyor. Telsim, Red Junior tarifesiyle hem çocuklara özgürlük hem de ailelere güven sunmayı hedefliyor.

Red Junior; yeni hat alımı, faturasızdan faturalıya geçiş ve numara taşıma işlemlerinde geçerli olacaktır. Red Junior, 15 GB Türkiye’de de geçerli internet kullanımı, Ada içi ve Türkiye yönüne 500 dakika konuşma, 1000 SMS, seçilecek 5 Telsim abonesi ile sınırsız konuşma ve en önemli özelliği olarak fatura aşımına izin vermemesiyle dikkat çekiyor.

Tarifenin bir diğer dikkat çekici özelliği ise bu tarifeye özel “FindMyKids” ebeveyn kontrol uygulamasına Premium üyelik opsiyonudur. Red Junior kullanıcıları bu uygulamayı, tarifeye ek olarak aylık 70 TL karşılığında 12 ay boyunca kullanabilecektir. FindMyKids uygulamasının Premium üyeliği ile ebeveynler; çocuklarının anlık ve geriye dönük konumlarını takip edebilir, ortam seslerini dinleyebilir, telefonda geçirdikleri süreyi görebilir, acil durum uyarıları alabilir, pil durumunu izleyebilir ve zararlı web sitelerine erişimi engelleyebilirler.

SİNAN GEZEN: “TELSİM OLARAK BİR İLKE DAHA İMZA ATARAK RED JUNIOR TARİFESİYLE ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİYLE GÜVENLE TANIŞMASINI SAĞLIYORUZ.”

Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Telsim olarak bir ilke daha imza attıklarını belirtti. Gezen, “Red Junior tarifesi ile 7-17 yaş arası bireylerin teknolojiyle güvenli bir şekilde tanışmasını sağlıyoruz. Ebeveyn kontrol uygulaması ve faturada aşım olmaması gibi hizmetler sunarak, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarına hat almalarını mümkün kılıyoruz.” dedi.

Ebeveynlerin özellikle bütçe, kontrol ve güvenlik konularında hassasiyet taşıdığını vurgulayan Gezen, bu nedenle avantajlı ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Aylık ödeme ile sunulan ebeveyn güvenlik uygulaması FindMyKids Premium üyeliğinin Red Junior tarifesine özel olarak sunulduğunu duyurdu. Gezen, “Bu uygulama sayesinde aileler, çocuklarının hangi uygulamaları kullandığını, nerede olduklarını ve bulundukları ortamın sesini dinleyebilme özelliği sayesinde çocuklarını güvenle takip edebilecekler.” dedi.

Ayrıca tarifede bulunan “Aşım Yok” özelliğiyle bütçe kontrolüne de destek verdiklerini belirten Gezen, Telsim olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu avantajlı Red Junior tarifesinden yararlanmak isteyen ebeveynler, çocuklarının doğum belgesi veya kimlik/pasaportuyla birlikte Telsim Shop’lara başvurarak kampanyaya katılabilirler.