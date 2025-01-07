Bir dönem “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmacılarından ’ın organizatörlüğünü yaptığı Arena Medya, geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa ve Mağusa'da Meraklı Palyaço adı altında gösteri düzenledi.

Lefkoşa'da YDÜ AKM’de gerçekleştirilen gösteriye özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocukların neşeli anlar yaşadığı gösterimde birbirinden renkli görüntüler dikkat çekti.

Gösteriler kimi zaman izleyicileri güldürdü kimi zaman ise büyüledi.

Özellikle İlker Atak’ın illüzyon gösterisi heyecan yaratırken, yapılan sihirbazlıklar, şaşkın bakışlarla izlendi.