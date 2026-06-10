Milli Eğitim Bakanlığı ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğiyle 5’incisi gerçekleştirilen Nesiller Buluşuyor Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de yapılan törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören ile vakıf yetkilileri, öğrenciler, öğretmenler, jüri üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencilerin büyükleriyle buluşturularak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin, değerlerin, sosyal yaşantının genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin yanı sıra; Tangül Çağıner, Ünal Çağıner, Nezihe -Mustafa Özensoy, İçim Çağıner Kavuklu, Dimağ Çağıner ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı özel ödülleri de verildi. Törende jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Çavuşoğlu: “Geçmişiyle bugününü birleştirebilen toplumlar kimliklerini daha iyi koruyorlar”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, nesiller arasındaki bağların güçlendirilmesinin toplumun kültürel kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Nesiller Buluşuyor” projesinin adının önemli bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Çavuşoğlu, değişen yaşam koşullarıyla birlikte insanların alışkanlıklarının ve değerlerinin de farklılaştığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, “Geçmişiyle bugününü birleştirebilen toplumlar kimliklerini daha iyi koruyorlar” diyerek kültürel mirasın yaşatılmasının önemine işaret etti.

Toplumların geleneklerini, göreneklerini ve aile değerlerini koruyabildiği ölçüde varlığını sürdürebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, aile yapısının zayıfladığı toplumlarda sosyal sorunların arttığını belirtti.

Modernliğin geçmişten kopmak anlamına gelmediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Modernlik, kökünüzden kopmadan geleceğe doğru yürümektir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır kültürünü ve kimliğini koruyarak bugünlere ulaştığını belirten Çavuşoğlu, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Aile içi iletişimin ve kuşaklar arası paylaşımın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, aynı sofrada buluşmanın, büyüklerin anılarını gençlere aktarmasının ve birlikte vakit geçirmenin nesiller arasındaki bağı güçlendirdiğine işaret etti.

Dijital dünyanın dışına çıkılarak kurulan yüz yüze iletişimin ve ortak geçirilen zamanın, yarışmanın en kıymetli yönü olduğunu belirten Çavuşoğlu, yarışmaya emek veren herkesi tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak etik değerlere, aile yapısına ve toplumsal dayanışmaya önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, bilimsel ve teknolojik gelişmenin ancak güçlü aile ve toplum yapısıyla anlam kazanacağını söyledi.

Konuşmasında geçmişle bağ kurmanın ve bunu geleceğe taşımanın önemine bir kez daha dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bu anlamda Tangül Ünal Çağıner Vakfı’nın Kıbrıs Türk kültürüne ve insanına yaptığı bu katkının çok büyük olduğunu ifade etmek isterim.” dedi.

- Kavuklu: "Yarışma yalnızca bir rekabet ortamı değil"

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, güçlü köklere sahip olmanın önemine dikkati çekerek, “Doğa bize anlatıyor ki, çocukların da nesillerin de yükselebilmesi, parlayabilmesi, büyüyebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bir ağaç gibi köklerinden destek alması lazım.” dedi.

Yarışmanın yalnızca bir rekabet ortamı olmadığını belirten Kavuklu, “Bu yarışmayla esas hedefimiz, geçmiş nesillerle çocuklarımızı, yani geleceğimizin büyüklerini bir araya getirmek ve birikimlerimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, tarihimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya vesile olmaktır.” ifadelerini kullandı.

Kavuklu, beş yıldır biriktirilen kayıtların gelecekte kitap ve belgesel gibi çalışmalara dönüştürülmesinin hedeflendiğini de açıkladı.