Galatasaray Spor Kulübü’nün üst üste dördüncü, toplamda ise 26’ncı Süper Lig

şampiyonluğu, Girne’de özel bir geceyle kutlandı.

Girne’nin en prestijli mekanlarından The Arkın Colony Hotel, sarı-kırmızılı camianın bu tarihi başarısını kutlamak için özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

İş insanı Erbil Arkın’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu prestijli davete, Arkın ailesinin yanı sıra çok sayıda yakın dostu ve Galatasaray sevdalısı katıldı.

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri, davetlilerin şampiyonluk ruhuna uygun olarak Galatasaray formaları ve atkılarıyla salondaki yerlerini alması oldu. Renkli görüntülerin sahne olduğu organizasyonda, Kıbrıs'ın sevilen sanatçısı Yahya Erenköy sahne aldı.

Erenköy, repertuarında yer verdiği Galatasaray marşları ve popüler şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden taraftarlar, üst üste gelen 4. şampiyonluğun gururunu ve coşkusunu doyasıya eğlenerek kutladı.

Şampiyonluk pastasının kesilmesi ve marşlar eşliğinde süren kutlama, Girne’de sarı-kırmızı renklerin hakim olduğu unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.