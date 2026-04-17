Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüp, tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması olayında cinayet sanıkları arasında yer alan Ali Hassan Gahzla hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık, “ Taammüden adam öldürme” suçundan beraat ederken, “Adam öldürme, Silahlı soygun, Kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma” suçlarından 20 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Yargıç, sanığın taammüden adam öldürme hariç, aleyhine getirilen diğer 9 davayı kabul ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığı aleyhine getirilen “ Taammüden adam öldürme” suçundan beraat ettirdiklerini belirtti. Yargıç, bir cinayetin taammüden olması için önceden o niyetle plan yapılmış olması gerektiğini ifade etti. Sanığın iddia makamı ve savunma tarafından itiraz edilmeyen ve mahkemece kabul edilen gönüllü ifadesine değinen Yargıç, para dolu çantayı almak için plan yaptıklarını, kendisin yanına keser aldığını, Azmat Ali’nin de maktulün ayağına sıkmak amacıyla silah aldığını ve eyleme geçtiklerini söylediğini aktardı.

Yargıç, olay anında sanığın ilk darbeyi vurarak, maktulün eline keserle vurduğunu, Azmat Ali’nin arka kısmında maktule silahla ateş açtığını, maktule ikisi öldürücü 4 kurşun isabet ettiğini söyledi.

Yargıç, “Eğer direkt öldürme kastı olsaydı orada maktulü öldürmek için bir engel yoktu. Sanıklar önce maktulün eline keserle vurmazdı. Öncelikle keserle saldırıya geçmeleri esas niyetin cinayet değil, soygun olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Yargıç, soygun planını yapan şahsın ise sanık olmadığını belirtti. Başkan, olgu ve emareler ışığında sanığı taammüden adam öldürme suçundan beraat ettiğini söyledi. Yargıç, sanığı “Adam öldürme, Silahlı soygun, Kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma” davalarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın olaydan sonra Akıncılar bölgesinden yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığını, 7 Ağustos 2020 tarihinde Rum makamlarınca tutuklanarak, KKTC’ye iade edildiğini belirtti. Yargıç, sanığın 11 Nisan 2020’den beri cezaevine bulunduğunu kaydetti. Başkan, olayda tabancayı kullanan kişinin sanık olmadığını vurgularken, silahı kullanan Azmat Ali’nin 30, gözcülük yapan Bilal Ahmed’in ise 22 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın suçunun Azmat Ali’den daha hafif, Bilal Ahmed’den daha ağır olduğunu belirtti. Başkan, sanığın olay tarihinde 17 yaşında olduğunu, mahkum olduğu davaları kabul ettiğini belirterek, 20 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.