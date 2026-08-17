Boğazköy’de 28 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında ağır yaralanan Rasul Jorayev önceki gün yaşamını yitirdi.

Kaza, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Kamacı Garaj önünde meydana gelmişti.

Hasan Düzgen’in ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan Rasul Jorayev, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MP 773 plakalı araçla Gönyeli istikametine seyreden Kongolu sürücü isminin baş harfleri J.P.A.virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkmış, önce kaldırım bordürüne, ardından yol kenarında park halinde bulunan iki araca, daha sonra yol kenarında bulunan iki yayaya çarpmıştı

Kazada 39 yaşındaki Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Rasul Jorayev ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kazanın ardından sürücü araçtan inerek yaya olarak olay yerinden kaçmış, 6 saat sonra Pınarbaşı mandıralar bölgesinde arızalı bir kamyonun içerisinde saklanırken yakalanmıştı. Sürücünün ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkarken, aracında uyuşturucu madde bulunmuştu.