Halk arasında Silihtar olarak da bilinen eski Cumhurbaşkanlığı binasının kültür-sanat merkezine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar başladı.

Uzun bir dönem devletin en üst makamına ev sahipliği yapan, Kıbrıs Türk siyasi hayatının en önemli anlarına tanıklık eden bina, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın girişimleriyle birçok sanatsal ve kültürel etkinliğin merkezi olacak.

Bu dönüşüm projesinin ilk etkinliği olan “Resmin Kamusal Hafızası” sergisi önceki dönemlerde müzakere ve toplantı odası olarak kullanılan salonda açıldı.

Kıbrıs Türk halkının 1949-1999 yılları arasında resim sanatıyla kurduğu ilişkiyi ve bu sanatın kamusal alandaki görünürlüğünü yansıtmayı amaçlayan sergi, pazartesi ve çarşamba günleri 16.00–19.00, cumartesi günleri ise 09.00–12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı ile projenin Mimarı Güner Ersen, eski Cumhurbaşkanlığı binasının sanat merkezine dönüştürülme projesi ve “Resmin Kamusal Hafızası” sergisi hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’ın sorularını cevapladı.

-Plümer Bardak: “Toplumsal belleğimizde resim sanatımızın öneminin tekrar görünür kılınmasını amaçladık”

Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı, Sanat Tarihçisi, Araştırmacı-Yazar Esra Plümer Bardak, “Resmin Kamusal Hafızası” sergisiyle toplumsal bellekteki resim sanatının öneminin tekrar görünür kılınmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bardak, Kıbrıs Türk kültürü ve sanat tarihine ışık tutan serginin Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanlarından sanat tarihçisi Derya Ulubatlı’nın yanı sıra Kültür Sanat Komitesi’nin de desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Sergi için iki aylık yoğun bir arşiv çalışması yürütüldüğünü ve 14 farklı koleksiyondan 27 eserin seçildiğini aktaran Plümer Bardak, dergi kapaklarından pul tasarımlarına, devlet sergilerinde ödül kazanmış eserlerden farklı koleksiyon parçalarına kadar birçok örneğin sergiye eklendiğini dile getirdi.

Birçok arşivi, kişisel ve özel koleksiyonlar yanı sıra devlet koleksiyonlarını incelediklerini söyleyen Plümer Bardak, “Resmin özellikle hangi alanlarda izlenmeye başladığını konu ettik. Burada birçok hikâye olduğunu zaten biliyorduk. Bu sergide de o hikâyelerin, geçmişimizin kısa bir tarihi var.” dedi.

Plümer Bardak, sergide ele alınan konunun eski Cumhurbaşkanlığı binasının kendisiyle de bağlantılı olduğunu ve serginin temasının resim sanatının kamusal alandaki görünürlüğü olması açısından aslında binanın da bu yeni fonksiyonuyla birlikte bağdaştığını dile getirdi.

Bardak, “Bu tarihi A’dan Z’ye tamamıyla anlatmamız zaten mümkün değildir, bunu da hedef almadık. Amacımız, bu tarihi izleyicilerimizle birlikte hatırlayarak tamamlamaya çalışmak.” ifadesini kullandı.

Plümer Bardak, serginin yalnızca tarihsel bir anlatı olmadığını, topluma bir çağrı niteliği taşıdığını da söyleyerek, serginin arşiv özelliğinden dolayı bir referans noktası olarak görülebileceğini kaydetti.

Serginin bu özelliğinden dolayı özellikle okullar açıldığı zaman öğrencilere yönelik turlar düzenlenebileceğini de söyleyen Plümer Bardak, “Okullar tekrar açıldığında veya yaz döneminde ilgilenen gruplar varsa, genç veya çocuklar, yaz okulu da olabilir, bize ulaşıp rezervasyon yapabilirler. Ziyaret saatleri dışında rezervasyon yapmak için 0392 612 70 00 numaralı telefondan bizi arayabilirler” dedi.