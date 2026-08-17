Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “güvenlik” konularını görüşmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu bugün olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YDP’nin bugün gerçekleştirilecek olağanüstü Meclis toplantısına katılmayacağını duyurdu.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Ana Muhalefet Partisi CTP, “Güvenlik” konularını konuşmak için, Meclisi Olağanüstü Toplantıya çağırmış durumdadır.

Daha önce yaptığımız açıklamada da söylediğimiz gibi, endişe verici bazı kriminal vakalara rağmen KKTC, Güney dahil dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir. Rakamlar da bunu söylemektedir.

Turizm ve Yüksek Öğrenim ağırlıklı bir ülkede, “Bu ülkenin güvenlik açısından sıkıntılı” olduğunu iddia etmek, hele hele bunu Meclis Kürsüsünde şov amaçlı dile getirmek sorumsuzluktur. Güneyin, Meclis Kürsüsünde dile getirilecek iddia ve ifadeleri, KKTC aleyhine propaganda malzemesi yapacağına kuşku yoktur.

Sayın Ana Muhalefet Partisi Liderine tavsiyemiz, Sayın Cumhurbaşkanına başvurarak, Cumhuriyet Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmasını istemesidir.

Sayın Başkanın “Güvenlik” ile ilgili endişelerini ve tavsiyelerini orada dile getirmesi daha şık olacaktır.

YDP olarak, şov ve popülizm maksatlı yarınki (bugünkü) olağanüstü toplantıya katılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.