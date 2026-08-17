Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Derya Ulubatlı, eski Cumhurbaşkanlığı binasının tekrardan kamuya açılmasının önemine dikkat çekerek, “Emelimiz binanın sanat ve kültür sayesinde yeniden canlanmasıdır” dedi.

Ulubatlı, binada görsel sanat etkinliklerinin yanı sıra müzik içerikli programlar da düzenlemeyi planladıklarını, özellikle çocuklara yönelik etkinliklere ağırlık vermek istediklerini söyledi.

Sergiye yönelik arşiv çalışmaları kapsamında bir zaman çizelgesi oluşturduklarını aktaran Ulubatlı, başlangıç noktası olarak Kıbrıslı Türk sanatçı İsmet Vehit Güney’in 1949’da açtığı ilk kişisel sergi ile 1999 yılı arasındaki 50 yıllık dönemi belirlediklerini aktardı.

Serginin hazırlanma sürecinde kapsamlı bir araştırma yürüttüklerini dile getiren Ulubatlı, eksik bilgilerin tamamlanabilmesi için ise sergiye bir QR kod eklendiğini, ziyaretçilerin de bu yolla katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Ulubatlı, sanatseverlerden sergi broşürleri ve davetiyeler gibi belgeler topladıklarını, birçok kişiyle temas kurduklarını ancak hala eksik noktalar bulunduğunu belirtti.

“Birçok isim, tarih ve görseli sergiye dâhil ettik ama mutlaka eksik bıraktığımız yerler var. Bu nedenle görsel sanat ya da müzik alanında da ellerinde bilgi veya belge olanların bize ulaşmalarını çok isteriz” diyen Ulubatlı, kolektif bir bellek oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Derya Ulubatlı, katkı sağlamak isteyenlere https://qrfy.io/AEXawT-Grglinkinden kendilerine ulaşmaları çağrısında da bulundu.

Sergilerinde kaynak göstermeye özen gösterdiklerini, özellikle eserlerin hangi koleksiyondan alındıklarını ya da nerelerde sergilendiklerini yazdıklarını dile getiren Ulubatlı, destek veren herkese teşekkür de etti.