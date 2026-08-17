Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün “Toplum Güvenliği” gündemiyle gerçekleştireceği olağanüstü birleşim öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Solyalı, CTP’nin bugün Meclis’te olacağını belirterek, hükümetin ülke yönetimindeki çeşitli sorunlara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Solyalı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"CTP, yarın (bugün) Mecliste olacak.

Vatandaş sayısını bilemeyen, kaçak duruma düşen yabancı sayısını söyleyemeyen, nüfusu sayamayan ve belediyelere yeterli katkıyı ve desteği vermeyip şikayet üreten, güvenlik güçlerinin personel - altyapı sorunlarına göz yuman, cezaevi müdürünün yetkisini mahkemenin bağımsızlığına tercih eden ve bu memlekette hiçbir konuda planlama sunmayanlar da umarım orda olur ve "atıp-tutmak", CTP'nin ilk seçimdeki iktidarına şimdiden sorular sormak yerine toplum güvenliği için cevaplar ararlar!"