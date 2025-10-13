Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cimnastik Federasyonu, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun çalışmalarıyla ilkleri gerçekleştirmeye devam etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği Balkan Şampiyonası’na katılacak sporcuların belirlendiği Türkiye Cimnastik Federasyonu kadrosuna girmek için Artistik Cimnastik Kızlar Serbest Seri Müsabakalarında ilk kez mücadele ettiler.

İstanbul’da üst düzeyde sporcuların katılımıyla düzenlenen yarışmalar sonucunda, Balkan Şampiyonası’na katılacak 3 sporcu belirlendi. Sporcularımız Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, Türkiye’nin en iyileri olan 24 sporcu ile mücadelede ettiler.

Berk Aydoğan ve Mustafa Erbulut antrenörlüğündeki Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, ilk 3’e girememelerine rağmen, başarılarıyla alkışlandılar.

Nida Toko Türkiye 4.’sü, Elvin Altındağ Türkiye 8.si olurken, Aslı Aslı ise Türkiye 20.si olarak yarışmayı tamamladı. Nida Toko 40.70 puan toplarken, sadece 0,70 puanla Balkan Şampiyonası’na gitmeyi kaçırdı. Elvin Altındağ ise 39.40 puan topladı.