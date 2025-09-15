Girne Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘Girne Arkın Group Fest’ kapsamında Girne Amfi Tiyatro 27 Eylül tarihinde saat 19:00’da 4. Cimnastik Şöleni düzenlenecek.

Ülkemizin en önemli süpermarketlerinden Erülkü Süpermarket, 4. Cimnastik Şöleninin ana sponsoru olacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ana sponsorluk konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen Cimnastik Şölenimiz, bu yıl da sizlerle buluşacak.

Bu yılın teması, “Gelecek Biziz” olacak. Sahne, çocuklarımızın azmi, disiplini ve yetenekleriyle ışıldayacak. Erülkü Süpermarket, bu anlamlı gecemizin ana sponsorlarından biri olarak yanımızda olacak.

Erülkü ailesi, çocuklarımıza verdiği değerli destekle yalnızca bir sponsorluk değil, bir gelecek yatırımı yaptılar. Başta Ali Erülkü ve Kaan Erülkü olmak üzere tüm Erülkü Ailesi’ne cimnastik ailesi olarak gönülden teşekkür ederiz.

Biliyoruz ki böyle güçlü desteklerle, çocuklarımız geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecekler. Hep birlikte, geleceği sahnede alkışlayalım.”