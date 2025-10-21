KKTC Cimnastik Federasyonu, Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursunu, Atak Dershanesi Eğitim Merkezi’nde başlattı.

Federasyonun 10.000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda, Cimnastik Federasyonu’na yeni antrenör kazandırmak için Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu başlatıldı. Federasyonun mevcut 227 antrenör sayısını artırmak, cimnastiğin yaygınlığını artırmak, kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursunu, Osman Emiroğlu liderliğindeki Sinem Becan, Hüseyin Güneralp, Mustafa Behlül, Gözde Acaray, Ebru Doğan Karakoç ve Murat Güçtekin’in yer aldığı ekip veriyor.