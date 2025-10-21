Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 TTEC Ligi, U16 Damdelen Petrol Ligi ve U18 Kılıf & Kılıf Ligi Pazartesi günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Yeni sezonun ilk maçları, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sezonun açılış karşılaşmasında U14 Kadınlar kategorisinde Alsancak ile Akdeniz Spor Birliği takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Akdeniz Spor Birliği, karşılaşmayı 46–20’lik skorla kazandı.

Günün ikinci maçında ise U18 Kadınlar kategorisinde Akdeniz Spor Birliği ile Koop Spor Kulübü mücadele etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Akdeniz Spor Birliği 56-48’lik skorla galip tamamladı.