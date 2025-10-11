Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdulkadir Karadağ, Burak Yiğit

K.Kaymaklı: İdris,Deran(81.Dk Mehmet Öztürk),Bahadır, Sena,Arda Kortay(70.Dk Celal),Emre Nazik(70.Dk Celal), Arcan, Debouto, Marega, Arda Sözcü(62.Dk Alpay), Derviş(81.Dk Altan)

Cihangir: Türkkan, Babacar, Selçuk, Bilal, Uğur, Ali Öztürk, Hakan, Fikret(65.Dk Berkem),Ebuka, Hasan Ulukök(74.Dk Ali Bayır),Meye(90+4.Dk Eray)

Goller: 76.Dk Ali Bayır (Cihangir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 4. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Cihangir’i konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Cihangir maçını hakem Kerem Eran yönetti.

16.Dk: Cihangir atağında Ebuka’nın indirdiği topa Babacar vurdu ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

36.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza alanı dışında topla buluşan Arcan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.

57.Dk: Cihangir atağında Hakan topu ceza alanına ortaladı. Babacar’ın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

68.Dk: Cihangir atağında Berkem sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Babacar’ın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti

76.Dk: Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ebuka, rakiplerini ekarte edip pasını geriden bindiren Ali Bayır’a aktardı. Onun vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 0-1 Cihangir

90+4.Dk: Küçük Kaymaklı atağında kale önünde topla buluşan Marega kötü bir vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi.

Foto: Halil GERÇEK