Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Abdulkadir Karadağ, Burak Yiğit
K.Kaymaklı: İdris,Deran(81.Dk Mehmet Öztürk),Bahadır, Sena,Arda Kortay(70.Dk Celal),Emre Nazik(70.Dk Celal), Arcan, Debouto, Marega, Arda Sözcü(62.Dk Alpay), Derviş(81.Dk Altan)
Cihangir: Türkkan, Babacar, Selçuk, Bilal, Uğur, Ali Öztürk, Hakan, Fikret(65.Dk Berkem),Ebuka, Hasan Ulukök(74.Dk Ali Bayır),Meye(90+4.Dk Eray)
Goller: 76.Dk Ali Bayır (Cihangir)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 4. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Cihangir’i konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Cihangir maçını hakem Kerem Eran yönetti.
16.Dk: Cihangir atağında Ebuka’nın indirdiği topa Babacar vurdu ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.
36.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza alanı dışında topla buluşan Arcan rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.
57.Dk: Cihangir atağında Hakan topu ceza alanına ortaladı. Babacar’ın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
68.Dk: Cihangir atağında Berkem sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Babacar’ın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti
76.Dk: Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ebuka, rakiplerini ekarte edip pasını geriden bindiren Ali Bayır’a aktardı. Onun vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 0-1 Cihangir
90+4.Dk: Küçük Kaymaklı atağında kale önünde topla buluşan Marega kötü bir vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi.
Foto: Halil GERÇEK