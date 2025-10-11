Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Serdar Gürpınar, Arif Malek

Esentepe: Ali Karal, Semih, Emre Mutlu, Ege Can, Lukman, Salih Karal, Benjamin, Mehmet Ada, Sulyman Olamilekan, Osman, Devran

Dumlupınar: Alihan, Yasin Kurt, Orhan Kalaycı, Arda, Yannick, Osman Şanverdi, Berk Büyükkal, Sylla, Hikmet Çelikel, Olcay, Nazım

Gol: 38' Emre (Kendi kalesine-Dumlupınar)

AKSA Süper Lig'de ilk üç haftada bir galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Esentepe, yenilgisiz yoluna devam eden 3 takımdan biri olan Dumlupınar’ı konuk etti.

38. dakikada gelişen Dumlupınar atağında Esentepe'den Emre Mutlu ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderince Dumlupınar deplasmanda öne geçti 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Dumlupınar’ın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda her iki takımın gol çabaları sonuç vermeyince Dumlupınar ilk yarıda Emre Mutlu’nun kendi kalesine attığı golle deplasmandan 1-0 galip ayrılarak 4 haftayı da kayıpsız kapattı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Dumlupınar puanını 12’ye yükseltirken Esentepe 4 puanda kaldı.

Fotoğraflar: Richard BEALE