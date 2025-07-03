Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nde kiralanması planlanan oyuncuların listesi açıklandı. Listede 22 oyuncu yer alıyor. Kiralanması planlanan oyuncular şu şekilde:
Tacettin Köse, Yankı Aktül, Mikail Sivri, Yunus Yeşilırmak, Erol Aksunlar, Taner Bingöllü, Osman Şah, Necati İnce, Mehmet Yeşil, Andreas Gürbağ, Tuna Erdem, Tuğcan Aksulu, Baran Şahinsoy, Yusuf Pehlivanoğlu, Mustafa Seleker, Cemal Çiftcioğlu, Mustafa Çiftçioğlu, Berkay Emirkan, Burak Gökkaya, Hüseyin Yeşil, Mehmet Güvenoğlu, Çağın Çiftçioğlu.